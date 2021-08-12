На стадионе в Казани стартовал ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций между «Рубином» и польским «Ракувом». Команды вышли на поле в следующих составах:

«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Евтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Кварацхелия.

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Полетанович, Папаниколау, Кун, Лопес, Мусиолик, Цебула.

Первая игра в Польше завершилась вничью — 0:0. В случае победы «Рубин» сыграет в четвёртом отборочном раунде за место в групповом турнире против победителя противостояния латвийского РФШ и бельгийского «Гента». Первая игра команд в Бельгии завершилась вничью — 2:2. Ответная также пройдёт сегодня.