Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что хотела принять участие в забеге на 200 метров на Олимпиаде в Токио даже после того, как белорусская сторона сняла её с дистанции. Напомним, что легкоатлетка должна была принять участие в Олимпиаде-2020, но после критики в адрес спортивных чиновников была снята со всех стартов. Тимановская осталась недовольна, что её без ведома поставили на непривычную дистанцию — эстафету 4×400 м, в связи со снятием двух атлетов. Белорусская федерация попыталась насильно депортировать её из Японии в Минск, но она обратилась за помощью к полиции в аэропорту.

«Я давала показания до четырёх утра в отделении полиции, — сказала Тимановская в интервью YouTube-каналу «Редакция». — В этот момент мы подали протест и потребовали вернуть меня в мою дистанцию, чтобы я утром могла принять участие. Хотя было уже четыре утра, а мне бежать в 11. Я сказала: «Ничего страшного, выйду на дорожку, чтобы люди хотя бы увидели, что я готова. Даже несмотря на бессонную ночь, я постараюсь пробежать».

Но было слишком поздно, заявка была рассмотрена только утром, когда соревнования на 200 метров прошли, и ничего мы не успели с этим сделать».

После просьбы о помощи у МОК и властей Японии спортсменка получила гуманитарную визу Польши и сейчас находится в Варшаве.