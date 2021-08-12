Мэр японского города Нагоя Такаси Кавамура оказался в центре скандала, сообщает voi.id. Чествуя олимпийскую чемпионку Токио-2020 Миу Гото, он снял маску и «попробовал на зуб» её медаль.

Мэра раскритиковали за нарушение антиковидных мер и неуважение к спортсменке. В мэрию поступило более 7 тысяч жалоб на его поведение.

В результате МОК принял решение заменить медаль Гото: девушка получит новую награду.

Гото выступает за сборную Японии по софтболу. Благодаря популярности в Стране Восходящего солнца, софтбол у женщин и бейсбол у мужчин удалось вернуть в олимпийскую программу на Игры-2020, после исключения в 2008 году.

В финале сборная Японии победила команду США со счётом 8:3. Соревнования бейсболистов также выиграли японцы, а серебро также взяли США (2:0 в пользу Японии).