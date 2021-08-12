Арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Ахмат» Павел Кукуян дисквалифицирован на два матча, сообщает sport24 со ссылкой на главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца. Игорь Панин, который работал на игре видеоассистентом рефери, был отстранён на четыре матча.

«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» — «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две — для Павла Кукуяна, — приводит sport24 слова Хачатурянца. — Ошибка, безусловно, была совершена и ВАР, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения».

На 17-й минуте матча Кукуян не удалил казанца Филиппа Уремовича за фол последней надежды на Мохаммеде Конате. Во втором тайме же судья показал красную карточку футболисту грозненцев Георгию Шелии. Причём изначально он не собирался удалять игрока, но после беседы с ВАР Игорем Паниным изменил своё решение.

После этого на сайте «Ахмата» появилось заявление с просьбой РФС дать оценку работе Кукуяна и не назначать его на матчи грозненцев.