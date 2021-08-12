Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подал в суд на бывшую жену Алану. Хавбек требует раздела имущества. Он настаивает, что недвижимость, машины и деньги не должны быть разделены пополам между экс-супругами, так как Алана во время их брака не работала. Суд Ростова-на-Дону арестовал автомобили Аланы. Ещё один иск Мамаев подал на взыскание алиментов. Игрок «Ростова» хочет сам воспитывать дочь Алису и получать от Аланы алименты.

Алана Мамаева выложила в сториз Инстаграм видео, на котором игрок предположительно пьян, поскольку говорит заплетающимся языком. «Отец года», — подписала ролик Алана. Далее она пояснила, что незадолго до записи видео Мамаев пригласил в гости дочку и должен был в этот момент следить за ней.

Мамаевы поженились в 2013 году. В апреле 2021 года брак распался. Алана обвинила Павла в измене с испанской моделью Ирен Гарсией. Недавно у него появилась новая девушка Надежда Санько.