Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) открыл дело против легкоатлета сборной Великобритании Чиджинду Уджи, сообщает официальный сайт AIU. В допинг-пробе 27-летнего атлета были обнаружены запрещённые препараты остарин и S-23.

Помимо Уджи, открыты дела против бахрейнского бегуна на 1500 м Альсадики Мику (его подозревают в переливании крови), грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна и бегуна на 100 м из Кении Марка Одиамбо. Последних двух подозревают в употреблении допинга.

Уджа в составе сборной Великобритании завоевал серебро Олимпиады-2020 в эстафете 4×100 м. Если его вина будет доказана, вся британская команда лишится медалей.