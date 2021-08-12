«Спартак» продлил контракт с нападающим Александром Соболевым, сообщает eurostavka.ru со ссылкой на генерального директора клуба Евгения Мележикова. Соглашение заключено на пять лет, при этом, по данным портала, новые условия для 24-летнего форварда начнут действовать только со следующего года.

Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в начале 2020 года, сперва на правах аренды, после чего красно-белые выкупили контракт форварда.

Всего за московский клуб 24-летний форвард провел 42 матча и забил 19 голов. В нынешнем чемпионате на его счету один мяч с пенальти (в ворота «Крыльев») в трёх играх.

В 2020 году Соболев дебютировал в сборной России и на данный момент забил в её составе три гола в восьми играх, а также принял участие в двух матчах Евро-2020.