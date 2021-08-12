Российский «Рубин» и польский «Ракув» не смогли забить голов за два матча третьего отборочного раунда Лиги конференций. Первая игра в Польше закончилась нулевой ничьей, в ответной несколько минут назад прозвучал свисток об окончании второго тайма — счёт также не был открыт.

В игре назначено дополнительное время — 2 тайма по 15 минут. Если полчаса закончатся вничью, то в матче будет назначена серия пенальти. Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, так что даже если команды сыграют результативную ничью, то у «Ракува» не будет преимущества по голам на выезде.

Команды играют в следующих составах:

«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Евтич (Мусаев, 56), Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Кварацхелия.

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугож, 75), Полетанович, Папаниколау, Кун, Лопес, Мусиолик (Гутковскис, 84), Цебула.

Игра проходит на стадионе в Казани, судит её венгр Томаш Богнар.