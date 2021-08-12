В Белграде стартовал ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций между местным «Партизаном» и российским «Сочи». Первая игра в Сочи завершилась вничью — 1:1. «Барсам» для победы необходимо либо побеждать, либо играть вничью со счётом 2:2 или крупнее.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Партизан»: Попович, Живкович, Вуячич, Саниджанин, Урошевич, Йойич, Зделар, Пантич, Натхо, Маркович, Гомеш.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Прохин, Родриго, Барач, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Попов, Барсов.

Встречу судит датский арбитр Якоб Кехлет. В случае победы «Сочи» выйдет на победителя противостояния португальской «Санта-Клары» и словенской «Олимпии».