Ветераны «Спартака» написали открытое письмо главе «Лукойла» Вагиту Алекперову, сообщает «РБ-Спорт». В письме, написанном от имени бывшего защитника красно-белых Евгения Ловчева, ветераны обращают внимание на проблемы и скандалы, связанные с клубом за последнее время.

В частности, в письме отмечаются постоянные смены тренеров в эпоху правления Леонида Федуна, сравниваются успехи других российских клубов за данный период, а также упоминаются скандалы, связанные с женой Федуна Заремой Салиховой.

«Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своем Телеграм-канале вываливала в общий доступ тонны грязного белья, публично сводя счеты с неугодными ей менеджерами «Спартака» и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России, — говорится в письме. — В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трех матчах начал российский чемпионат».

Ветераны отмечают, что имиджевые потери «Спартака» скажутся и по имиджу его титульного спонсора «Лукойла». В конце спартаковцы просят «навести в «Спартаке» порядок» и обращаются к футболистам клуба с критикой их игры.

По словам Ловчева, письмо, помимо него, подписали Анзор Кавазашвили, Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Эдуард Мор, Виктор Булатов, Роман Павлюченко и другие экс-футболисты «Спартака».