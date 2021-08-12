Казанский «Рубин» уступил «Ракуву» из Польши в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций — 0:1. Единственный мяч провёл латвийский нападающий Владислав Гутковскис на 111-й минуте. Первая игра завершилась вничью — 0:0, во второй после 90 минут был зафиксирован такой же результат. Победитель определился в дополнительное время.

На 106-й минуте в составе «Рубина» за две жёлтых карточки был удалён Илья Самошников. В добавленное время ко второй 15-минутке казанцы были близки к тому, чтобы уйти от поражения, но Сеад Хакшабанович на 122-й минуте не забил пенальти. При этом Слуцкий на 121-й минуте поменял вратаря Юрия Дюпина на Никиту Медведева.

Команды играли в следующих составах:

«Рубин»: Дюпин (Медведев, 120+1), В. Игнатьев (Зотов, 94), Уремович, Бегич, Самошников, Евтич (Мусаев, 56), Абильдгор, Хван Ин Бом (Сайто, 108), Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 106), Кварацхелия.

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугож, 75), Полетанович (Выдра, 97), Папаниколау, Кун (Рундич, 117), Лопес, Мусиолик (Гутковскис, 84), Цебула (Шелагвски, 97).

«Ракув» в четвёртом раунде сыграет с победителем противостояния между латвийским РФШ и бельгийским «Гентом». Первая игра в Бельгии завершилась вничью 2:2, во второй идёт 83-я минута, «Гент» ведёт 1:0.