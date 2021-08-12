Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал турнира в Канаде. Теннисист, «посеянный» под номером 4, проиграл американцу Джону Изнеру в двух сетах — 5:7, 6:7 (5:7). Матч шёл 1 час 44 минуты, Рублёв проиграл свою последнюю подачу в первом сете, во втором соперники не сделали ни одного брейка.

При этом Изнеру удалось сделать 20 эйсов, Рублёв подавал навылет 10 раз. Россиянин допустил четыре две двойных ошибки при одной у соперника.

Изнер сыграет в четвертьфинале с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Помимо Рублёва, на турнир заявились Даниил Медведев, «посеянный» под номером 1, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Карацев уступил во втором круге Хачанову (6:7 (7:9), 4:6), сам Хачанов в третьем круге проиграл Стефаносу Циципасу из США (3:6, 2:6). Медведеву предстоит игра с Джеймсом Даквортом из Австралии.