Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обратилась к болельщикам после критики в свой адрес за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. На соревнованиях в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио Ласицкене завоевала золото, Магучих взяла бронзу. После завершения турнира спортсменки сделали совместное фото, которое не понравилось многим украинским фанатам.

«Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс, — написала Магучих в Инстаграме. — Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде — мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь состоять в рядах Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди — новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!»