Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба. Контракт с 28-летним форвардом заключён на пять лет. По данным СМИ стоимость трансфера составит 115 миллионов евро.

Лукаку уже числился в составе «Челси» с 2011 по 2014 год, но провёл за клуб только 15 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча. Дважды — в сезонах-2012/13 и 2013/14 он отправлялся в аренду в «Вест Бромвич» и «Эвертон». Последние выкупили контракт Лукаку, и он выступал за ливерпульцев до перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. После двух сезонов в составе «Красных дьяволов» бельгиец перешёл в «Интер».

В сезоне-2020/21 Лукаку провёл в составе чёрно-синих 44 матча, забил 30 голов и помог клубу впервые за 11 лет стать чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что «Интер» в случае ухода Лукаку одним из вариантов замены рассматривает Сердара Азмуна из «Зенита».