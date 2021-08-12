«Маритиму» подписал контракт с сыновьями бывшего капитана «Зенита» Данни Бернарду и Франсишку. 17-летние близнецы заключили первые профессиональные контракты в присутствии своего 38-летнего отца.

Данни начинал в «Маритиму» профессиональную карьеру и успел поиграть под руководством известного российского тренера Анатолия Бышовца.

В 2005 году Данни перешёл в «Динамо», за которое выступал до перехода в «Зенит» летом 2008 года за рекордные на тот момент 30 миллионов евро. За сине-бело-голубых португалец отыграл девять сезонов, провёл в общей сложности 257 матчей и забил 68 голов. С зенитовцами Данни выиграл три чемпионата, два Кубка, два Суперкубка России и Суперкубок УЕФА-2008, в котором стал автором победного мяча в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Эта игра стала для Данни дебютной в составе «Зенита».

В 2014 году Данни стал капитаном петербуржцев, а в 2017-м покинул Россию, перейдя в чешскую «Славию». Последний сезон в карьере (2018/19) Данни отыграл за родной «Маритиму».