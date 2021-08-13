Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды, которая 18 августа начнет подготовку к чемпионату Европы.
Как сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола, главный тренер Туомас Саммельвуо пригласил на сбор 15 спортсменов. В заявку на турнир войдут 14 игроков.
- Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков
Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец
Блокирующие: Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев
Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан
Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев.
Напомним, чемпионат Европы стартует 1 сентября. Турнир будет проходить в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии. Российская команда проведет матчи группового этапа в финском Тампере.
Ранее российские волейболисты выступили на Олимпийских играх в Токио, где завоевали серебряные медали. В финальном матче команда потерпела поражение от Франции.
А Михайлова куда дели? Или финн думает, что справятся без него? Сомневаюсь очень..