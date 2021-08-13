Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды, которая 18 августа начнет подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола, главный тренер Туомас Саммельвуо пригласил на сбор 15 спортсменов. В заявку на турнир войдут 14 игроков.

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков

Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец

Блокирующие: Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев

Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан

Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Напомним, чемпионат Европы стартует 1 сентября. Турнир будет проходить в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии. Российская команда проведет матчи группового этапа в финском Тампере.

Ранее российские волейболисты выступили на Олимпийских играх в Токио, где завоевали серебряные медали. В финальном матче команда потерпела поражение от Франции.