В Цинциннати (США) стартует турнир серии «Мастерс». Сегодня, 16 августа, российский теннисист Аслан Карацев встретится с хорватом Марином Чиличем в матче первого круга. Игра начнется не ранее 17:00 по московскому времени.

Ранее спортсмены ни разу не встречались на корте. На момент жеребьевки Карацев занимал 22-е место в рейтинге АТР, Чилич — 39-е.

В Цинциннати также выступят россияне Даниил Медведев, возглавивший посев, и Андрей Рублев (4-й сеяный), они начнут борьбу со второго круга. В первом круге сыграет Карен Хачанов, его соперником станет один из квалифаеров.

Турнир продлится до воскресенья, 22 августа, общий призовой фонд составит 3 028 140 долларов.