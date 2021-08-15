Американская фигуристка, призер юниорского чемпионата мира Алиса Лю стала победительницей международного турнира Cranberry Cup в Бостоне.

Спортсменка набрала за две программы чуть более 205 баллов, чего хватило для победы. В произвольной программе Лю зашла на тройной аксель, но упала с прыжка. Также фигуристка прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп, сольные тройной лутц, тройной флип и тройной риттбергер, каскад с двойным акселем и тройным сальховом и каскад тройной флип — двойной тулуп.

Второе место заняла кореянка Ён Ю. Она смогла набрать чуть более 180 баллов. В произвольной программе Ён Ю зашла на тройной аксель и упала, но затем чисто исполнила каскад с тройным акселем.

Третье место у Мэрайи Белл с результатом в 179,49 балла.