Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ.

Слова Семака цитирует портал «Чемпионат». Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву жёлтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит…», — отметил Семак, добавив, что Александр Ерохин в эпизоде убирал голову, а за секунду до этого произошёл фол на Венделе.

«О судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — сказал Семак.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1, оба гола были забиты с пенальти в последние минуты игры.