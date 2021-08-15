Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Уже на 10-й минуте счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Евгений Луценко с передачи Артёма Суханова.

После этого «Краснодар» сумел перевернуть игру и забил три мяча. На 24-й минуте забил Реми Кабелла, на 29-й — Юрий Газинский, а на 37-й — Джон Кордоба.

На 86-й минуте Евгений Луценко забил свой второй мяч в этом матче, но этого «Арсеналу» не хватило для того, чтобы сравнять счёт.

«Краснодар» располагается в середине турнирной таблицы с 6-ю очками после 4-х туров. «Арсенал» набрал лишь три очка и идет на 13-м месте.