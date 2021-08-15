Казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт только на 59-й минуте: гол забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Спустя четыре минуты «Рубину» удалось сравнять счёт: отличился Хван Ин Бём.

Таким образом, «Рубин» впервые в этом розыгрыше РПЛ потерял очки. До этого команда Леонида Слуцкого одержала три победы подряд — над «Спартаком», «Арсеналом» и «Ахматом».

«Крылья Советов» наоборот набрали очки в первый раз в сезоне. До этого самарский клуб потерпел три поражения: также в матчах с «Ахматом», «Спартаком» и «Арсеналом».