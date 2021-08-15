Швейцарский теннисист, экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о том, что он пропустит Открытый чемпионат США по теннису и весь остаток сезона-2021 по состоянию здоровья.

В своём «Инстаграме» Федерер разместил ролик, в котором рассказал о том, что ему требуется операция на колене.

«Я посоветовался с врачами и принял их предложение. После этого мне придётся пропустить много месяцев, но я понимаю, что это правильный шаг. Надеюсь, я ещё вернусь», — сказал Федерер.

Напомним, Роджер Федерер уже делал большой перерыв поскольку восстанавливался от травмы колена. В 2021-м году Федерер выступал на Уимблдоне, где проиграл в 1\8 финала поляку Хуберту Хуркачу. Также швейцарец принимал участие в розыгрыше «Ролан Гаррос».