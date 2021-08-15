Российский теннисист Даниил Медведев начал встречу с представителем США Райлли Опелкой в финале «Мастерса» в Торонто.

Игра проходит на стадионе «Авива Центр». Даниил Медведев — первый номер посева на турнире, его оппонент — несеяный (32-я ракетка мира). В полуфинале Медведев обыграл Джона Иснера, а Опелка — Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев четырежды встречался с Опелкой на корте. Три победы в этих встречах на счету россиянина, ещё одна — на счету американца.

В 2021-м году Медведев и Опелка сыграли друг с другом в 3-м круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Тогда Медведев обыграл оппонента в трёх сетах и прошёл в следующий раунд.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто превышает отметку в 2,8 миллиона долларов США.