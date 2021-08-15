Стало известно, почему полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена пропустил матч 4-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Как сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у Тонни Вильены произошел серьезный конфликт с нападающим клуба Владимиром Ильиным. По данным СМИ, после конфликта с Ильиным Вильена отказался от тренировок и заявил о желании покинуть клуб, а также попросил «Краснодар» выставить его на трансфер.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко заявил «Матч ТВ», что Тонни Вильена не попал в заявку на матч по дисциплинарным причинам.

Матч с «Арсеналом» футболисты «Краснодара» выиграли со счетом 3:2. Авторами мячей в этой встрече стали Реми Кабелла, Джон Кордоба и Юрий Газинский.