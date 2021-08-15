«Барселона» с победы стартовала в новом розыгрыше чемпионата Испании по футболу в сезоне-2021/22. В первом туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».

Игра прошла на «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт на 19-й минуте встречи, защитник Жерар Пике забил с подачи Мемфиса Депая. Затем дубль в составе «Барселоны» оформил форвард Мартин Брейтуэйт — он забил по мячу с 45+2 и 59-й минутах.

После этого «Барселона» дважды пропустила: за «Сосьедад» забили Хулен Лобете и Микель Оярсабаль. Затем «Барселона» забила еще раз: Серхи Роберто отличился с передачи Мартина Брэйтуэйта.

Напомним, перед стартом сезона «Барселона» лишилась Лионеля Месси, он не смог подписать контракт и покинул клуб.