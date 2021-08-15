Главные новости из мира футбола, фигурного катания и биатлона — в традиционном дайджесте главных событий дня за 15 августа от Nevasport:

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Сутормин и Смолов забили с пенальти

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и закончилась со счётом 1:1. В последние 10 минут игры с пенальти по голу забили Алексей Сутормин и Федор Смолов.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Арсеналом» в 4-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Краснодара» отличились Реми Кабелла, Юрий Газинский и Джон Кордоба. За «Арсенал» дубль оформил Евгений Луценко.

«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и впервые в сезоне потерял очки в РПЛ

Казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:1. Во втором тайме гол забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Спустя четыре минуты «Рубину» удалось сравнять счёт: отличился Хван Ин Бём.

Умер лучший бомбардир в истории Бундеслиги Герд Мюллер

Лучший бомбардир в истории Бундеслиги, чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской «Баварии». «Бавария» оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет», — говорится в сообщении клуба.

Алиса Лю выиграла турнир Cranberry Cup в Бостоне. Она упала с тройного акселя в произвольной

Американская фигуристка, призер юниорского чемпионата мира Алиса Лю стала победительницей международного турнира Cranberry Cup в Бостоне. Спортсменка набрала за две программы чуть более 205 баллов, чего хватило для победы. В произвольной программе она упала с тройного акселя. Второе место — у кореянки Ю Ен, третье — у американки Мэрайи Белл.

Халили занял второе место в шоу-гонке Сити Биатлон Висбаден в Германии

Российский биатлонист Карим Халили стал вторым в биатлонной шоу-гонке City Biathlon Wiesbaden в Германии. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, он преодолел дистанцию за 32 минуты и 1,5 секунды. Халили отстал от Бё на 16,4 секунды, в его активе 5 дополнительных патронов, на штрафные круги он не заходил. Третье место в гонке занял итальянец Лукас Хофер.

Джикия продлил контракт со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия продлил контракт с красно-белыми. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до мая 2024 года и подразумевает возможность продления еще на один сезон.