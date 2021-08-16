Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира серба Новака Джоковича в рейтинге АТР. В обновленном списке, опубликованном 16 августа, спортсменов разделяют 1493 очка.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 620.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

Напомним, Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто, в финальном матче обыграв американца Райлли Опелку. Этот трофей стал для россиянина 12-м в карьере, третьим в нынешнем сезоне и четвертым на «Мастерсах».

Позицию в топ-10 рейтинга АТР также сохранил россиянин Андрей Рублев, занимающий седьмую строчку. Аслан Карацев проиграл одну позицию и стал 25-м, Карен Хачанов опустился на две строчки и стал 30-м.

Все четверо россиян выступят на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который будет проходить до конца текущей недели.