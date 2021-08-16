В России на понедельник, 16 августа, выявлено 20 765 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 621 601.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 806 человек. 15 601 гражданин выписан по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 172,5 млн тестов. 171 305 жителей страны скончались от коронавируса, еще 5 899 917 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 1489 человека. В Санкт-Петербурге добавилось 1383 новых случаев, в Московской области — 1362.