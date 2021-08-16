Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский подал в отставку.

«Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята», — цитирует Писаревского РИА «Новости».

Писаревский возглавил мужскую сборную России в 2018-м году. Теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен Геннадий Аниканов.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио российскую тяжелую атлетику представляли только два спортсмена — Тимур Наниев и Кристина Соболь. Наниев занял четвертое место, от бронзовой медали его отделил один килограмм. Соболь стала худшей в группе В и досрочно завершила выступление.