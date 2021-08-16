Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на международном турнире в Бостоне (США).

«Я так рада и счастлива за них, молодцы! Это отличное начало пути Этери Тутберидзе в парном катании. Поздравляю их, поздравляю Этери, Максима Транькова и всю группу, все большие молодцы. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — прекрасная пара, я буду очень рада за них, если они восстановятся в полной мере», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В короткой программе Евгения допустила падение с тройного тулупа. По мнению Тарасовой, тренеры знают, как исправить эту проблему, и не нуждаются в её советах.

Напомним, Тарасова/Морозов готовятся к олимпийскому сезону под руководством Тутберидзе и ее тренерского штаба. Также с парой работают Максим Траньков и Павел Слюсаренко.