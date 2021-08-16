Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на международном турнире в Бостоне (США).

Спортсмены готовятся к олимпийскому сезону под руководством Этери Тутберидзе. По мнению Жулина, победа в Бостоне стала для тренером отличным стартом в парном катании.

«Думаю, что этот первый старт и ошибка в короткой программе наоборот мобилизуют ребят и дадут толчок. Так что они большие молодцы. Повышаются ли шансы на олимпийское золото? Не будем гадать о золоте, но шансы на Олимпиаде однозначно повышаются: пара очень добавила. Так быть готовыми на 16 августа — это отличный показатель», — приводит слова Жулина Sport24.

Напомним, в короткой программе Тарасова упала с тройного тулупа, однако это не помешало паре стать первой. Короткая программа россиян поставлена под музыку «Лунный свет» Клода Дебюсси, произвольная — под композицию «Маяк» Патрика Уотсона.