Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что гонщик Формулы-Е Ник де Врис может перейти в «Уильямс» в следующем сезоне.

Боттас признался, что услышал об этом впервые, поскольку не читает новости, связанные с Формулой-1.

«Конечно, вы всегда будете оценивать своих пилотов, независимо от того, в какой серии они участвуют. В Формуле-1 не так много мест, но на данный момент это меня не беспокоит. Я не думаю об этом», — приводит слова Боттаса Formula1News.

Напомним, «Мерседес» пока не определился с составом команды на следующий сезон. В СМИ обсуждается информация, что занять место Боттаса может Джордж Расселл из «Уильямса». Команда планирует принять решение во время летней паузы, которая продлится до конца августа.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Боттаса является «Уильямс», но если в него перейдет Де Врис, то будущее Валттери в Формуле-1 окажется под вопросом.