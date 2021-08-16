Волейболист сборной Франции Женя Гребенников рассказал, что мог выступать за сборную России, но не получил предложения.

Волейболист, ставший олимпийским чемпионом в Токио-2020, является сыном советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он родился во Франции, когда его отец выступал за «Ренн», и начал карьеру в том же клубе.

«Не думал ли выступать за сборную России? Думал, но мне никто не предлагал выступать за сборную России. К тому же, у меня французский паспорт. Кто первый позвал, туда я и пошёл», — приводит слова Гребенникова «Чемпионат».

Напомним, на Олимпийских играх в Токио мужские сборные России и Франции встречались дважды — на групповом этапе и в финале. Оба раза победили французы.