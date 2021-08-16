Защитник ЦСКА Бруно Фукс может перейти в испанскую «Сельту».

Как сообщает NoticiasCelta, «Сельта» сделала «армейцам» предложение по аренде 22-летнего футболиста на один сезон. Главный тренер испанской команды Эдуардо Коудет уже поговорил с бразильцем и получил его согласие на переход в «Сельту».

Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Он присоединился к ЦСКА летом 2020 года, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до 2025 года.

Фукс выступал за сборную Бразилии на летних Олимпийских играх в Токио-2020, его команда завоевала золотые медали.