Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Я скажу, как будет. Вот отменили мы лимит — и привезли всяких черненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

По мнению экс-спортсмена, при выборе из одинаковых футболистов тренер будет останавливаться на иностранце.

«Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Поэтому полная отмена — это будет караул. Если это будет без всяких санкций. Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть десять легионеров», — сказал Быстров.

Напомним, ранее РФС направил в клубы РПЛ письмо с предложениями по развитию российского футбола. В частности, был поднят вопрос отмены лимита на легионеров со следующего сезона. Однако если эта мера будет принята, к потенциальным новичкам-иностранцам будут предъявляться определенные качественные требования.

На данный момент в РПЛ действует лимит в формате «8+17», позволяющий заявить на сезон всего восемь легионеров, которые могут единовременно находиться на поле.