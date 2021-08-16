Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как деньги и слава повлияли на спортсмена.

«Да, деньги действительно изменили Хабиба. Он стал более щедрым, а также более добрым к людям. Он всегда был добрым, но теперь стал еще добрее. Большие деньги сделали Хабиба только лучше», — сказал Мендес.

Напомним, Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах, все 29 поединков, в которых он принял участие, завершились его победой. Хабиб объявил об окончании карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Тот бой стал для россиянина первым после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.