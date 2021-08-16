Мюнхенская «Бавария» сегодня, 17 августа, сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии сезона-2021/22.

Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

«Бавария» в прошлом сезоне стала чемпионом Германии (уже в девятый раз подряд), а дортмундская «Боруссия» стала победителем Кубка Германии. В финале Кубка дортмундцы обыграли «РБ Лейпциг».

«Бавария» становилась победителем Суперкубка Германии 8 раз и это национальный рекорд. В 2020-м году Суперкубок выиграла также мюнхенская «Бавария». Еще 6 раз «Бавария» проигрывала в матче за Суперкубок. Дортмундская «Боруссия» завоевала 6 суперкубков Германии, еще пять раз команда проигрывала в финале.