Этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22 может пройти не в Китае, а в Финляндии. Информацию об этом сообщает портал Tele-Sport.ru со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что турнир Cup of China, который входит в серию Гран-при по фигурному катанию, в 2021 году не состоится. В Международном союзе конькобежцев отметили, что это невозможно в связи с коронавирусными ограничениями и невозможностью провести турнир в условиях «пузыря».

Соревнования должны были пройти в Чунцине с 4 по 7 ноября. Теперь в эти же даты турнир может принять Финляндия.

Напомним, в 2018 году уже происходила аналогичная замена. Этап Гран-при в Китае был отменены Китайской ассоциацией фигурного катания в связи с подготовкой арен к Олимпиаде-2022, вместо него был проведен Гран-при Хельсинки.