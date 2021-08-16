Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России по футболу.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов отметил, что Дзюба сейчас не в форме, поэтому его незачем звать в команду. «Сейчас Дзюба никакой. Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав «Зенита». Все очевидно», — отметил комментатор, добавив, что непонятно, как будет Дзюба выступать за команду в таком состоянии.

«Какой смысл его брать? Да ему самому будет стыдно… Правильная пауза. Начнет играть в основе «Зенита», забивать — получит вызов», — сказал Орлов, добавив, что Дзюбе будет очень сложно в этом сезоне.

Напомним, Артем Дзюба сыграл 4 матча в нынешнем розыгрыше РПЛ и пока не забивал. В последнем матче с «Локомотивом» Дзюба вышел со скамейки в последние минуты игры.