Бразильский нападающий берлинской «Герты» Матеус Кунья отказался от перехода в петербургский «Зенит».

Немецкое издание Bild сообщило о том, что российский клуб сделал 22-летнему нападающему выгодное предложение, однако получил отказ. Сообщается о том, что Кунья отказался покидать берлинский клуб летом 2021 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» предлагал за Кунью 25 миллионов евро.

Матеус Кунья выступает за «Герту» с января 2020 года, в прошлом сезоне он сыграл за берлинский клуб 28 матчей, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач. Текущий контракт Куньи с «Гертой» действует до лета 2025 года.

В августе 2021 года Матеус Кунья стал олимпийским чемпионом по футболу в составе сборной Бразилии.