Футбольный клуб «Сочи» разгромил подмосковные «Химки» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. В качестве главного судьи матча выступил Владислав Безбородов.

Счёт был открыт уже на 17-й минуте встречи. Отличился Максим Барсов с передачи Ивелина Попова. Затем дважды отличился уже сам Ивелин Попов: на 54-й и 75-й минутах он забил с передачи Никиты Бурмистрова.

Отметим, «Сочи» на прошлой неделе вылетел из еврокубков: команда проиграла в Лиге конференций «Партизану» по пенальти.

«Сочи» выиграл третий матч в РПЛ подряд после поражения от «Нижнего Новгорода». «Химки» потерпели второе поражение в сезоне, у команды пока 4 очка.