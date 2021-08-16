Хоккейные клубы «Сочи» и петербургский СКА произвели обмен игроками. Информация об этом появилась на официальном сайте «сочинцев».

В петербургский клуб отправился нападающий Герман Рубцов, а в «Сочи» теперь будет выступать защитник Никита Зоркин.

Отметим, в минувшем розыгрыше КХЛ Никита Зоркин дебютировал в чемпионате, он сыграл за СКА 6 матчей и сделал одну результативную передачу. Сейчас Зоркину 21 год, его контракт носит двухсторонний характер, его срок рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Герману Рубцову сейчас 23 года, в сезоне-2020/21 он принял участие в 46 матчах в составе «Сочи» и набрал 11 очков, сделав 8 результативных передач и забросив 3 шайбы.

Сезон-2021/22 в КХЛ стартует в начале сентября.