Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Александра Трусова ищет дом для двух своих котят.

«Мама Хлоя. Папа неизвестен. Отдам в добрые руки!», — написала Трусова, выложив в своих «сторис» в «Инстаграме» фотографии двух маленьких кошечек. По словам фигуристки, от всех котят остались только две девочки, остальных уже раздали.

Напомним, ранее стало известно, что в семье Александры Трусовой появилась еще одна собака — пудель по кличке Элла. Её помогли привезти в Россию из Китая местные члены фан-клуба спортсменки: они помогли связаться с заводчиком в стране и оформить документы для питомца. Трусова и ее родители сами выбрали собаку и оплатили её.