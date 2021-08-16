Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал работу своего предшественника на этом посту Жозепа Бартомеу, озвучив финансовые проблемы клуба.

Слова Лапорты цитирует газета Mundo Deportivo.

«Нами были обнаружены несоразмерные выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось нам в 40 млн евро», — отметил Лапорта, добавив, что при покупках игроков клуб платил сверху 8 млн евро, при продажах выплачивал 2 млн. Один человек получил от «Барселоны» 8 миллионов евро за поиск игроков в Южной Америке.

По словам Лапорты, бюджет строительства стадиона Йохана Кройффа оценивался в 4 миллиона евро, а все строительство в итоге обошлось в 20 миллионов евро. Пришлось также устранять в срочном порядке проблемы на «Камп Ноу»: устранение дефектов обошлось в 1,8 млн евро, и клубу удалось провести матч со зрителями уже в прошлую субботу.