Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова пропустит турнир категории WTA 1000 в Цинциннати из-за отсутствия визы в США.

Обращение к фанатам Павлюченкова оставила в своём аккаунте в «Твиттере».

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в турнире. Я все ещё в Канаде и жду визу в США. Надеюсь, что скоро ее получу и успею к US Open», — написала Павлюченкова.

В первом круге турнира в Цинциннати Анастасия Павлюченкова должна была сыграть с представительницей США Бернардой Пера.

Напомним, турнир в Цинциннати стартовал сегодня, 16 августа, розыгрыш продлится до 22 августа. Соревнования проходят на кортах комплекса «Линднер Фэмили Теннис Центр». Призовой фонд соревнований у женщин составляет 1,8 миллиона долларов.