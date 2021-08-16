Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае.

Турнир должен был пройти с 4 по 7 ноября в Чунцине, однако не состоится из-за коронавирусных ограничений и невозможности организовать «соревнования в пузыре».

«У меня нет опасений, что из-за переноса этапа Гран-при в Китае могут отменить зимнюю Олимпиаду. Думаю, зимние Олимпийские игры состоятся в соответствии с запланированным графиком», — отметил Траньков, чьи слова цитирует портал Sport24.

По словам Транькова, в Японии уже проводили соревнования во время коронавируса и все прошло нормально, а спортсмены уже привыкли жить в условиях ограничений из-за пандемии.

Напомним, Олимпиада в Пекине запланирована на февраль 2022 года.