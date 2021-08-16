Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев высказал мнение о вратарях, которых Валерий Карпин вызвал в сборную России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

Слова Дасаева цитирует «Чемпионат». По словам специалиста, он рад за Александра Максименко, поскольку его надо посмотреть в деле. «Пускай потренируется, впишется в сборную. Что касается основы, то время есть: будут смотреть и по РПЛ, и по тренировочному процессу», — отметил Дасаев.

По словам Дасаева, толку от опыта Гильерме нет. «Выходит и привозит себе мячи что в «Локомотиве», что в сборной. При чем тут опыт? Если бы был опытный и хорошо играл – я бы понял, но он не показывает игру, достойную сборной России», — сказал Дасаев.