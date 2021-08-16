Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламное соглашение с производителем энергетических напитков на сумму в более чем 500 миллионов рублей.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. «Хабиб Нурмагомедов и его команда подпишут новый долгосрочный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн», — цитирует агентство слова источника. В случае подписания этот контракт станет для Хабиба самым крупным за всю его спортивную карьеру.

Сам Хабиб Нурмагомедов пока информацию о контракте не подтвердил. Он и ранее сотрудничал с этим производителем напитков.

Спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов завершил в 2020 году после третьей защиты чемпионского титула в бою с Джастином Гэтжи.