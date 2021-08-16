Российская фигуристка, чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева объявила о выходе в продажу новой коллекции собственного бренда Empress Wear.

В своем «Инстаграме» фигуристка объявила о начале продаж новой коллекции с принтом «Haters gonna hate, Skaters gonna skate» (прим. редактора: «хейтеры будут ненавидеть, фигуристы будут кататься»). В продаже есть оверсайз-футболки разных оттенков и штаны.

«Ура!! Наконец-то свершилось сегодня выходит новая коллекция empress wear (моя любимая).

Скорее переходи на сайт и заказывай», — подписала серию фото Туктамышева.

Напомним, собственный бренд мерча Елизавета Туктамышева запустила еще в прошлом году. Первая коллекция фигуристки вышла с принтом «Toxic».