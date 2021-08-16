Несколько российских теннисисток проведут сегодня, 17 августа, стартовые матчи на турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати.

На 2:30 по московскому времени запланировано проведения матча россиянки Екатерины Александровой с американкой Дженнифер Брэйди.

Также стартовые матчи проведут Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Самсоновой предстоит начать путь на турнире с битвы против белорусской теннисистки Виктории Азаренко, а Кудерметова стартует с матча против итальянки Ясмине Паолини. Пока матчи спортсменок запланированы на 17:00 по московскому времени, однако оно еще может поменяться.

Напомним, ранее на турнир в Цинциннати была заявлена Анастасия Павлюченкова, но она снялась с соревнований из-за проблем с визой в США.